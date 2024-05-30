パリ五輪サッカー男子に臨むアルゼンチン代表が２４歳以上のオーバーエージ（ＯＡ）枠を一つ空けてＦＷリオネル・メッシ（３６＝インテル・マイアミ）の参戦を待ち望んでいる。同国の五輪代表を率いるハビエル・マスケラーノ監督は、現役時代にスペイン１部バルセロナで同僚だったメッシのパリ大会参加を熱望。アルゼンチンメディア「ＴＰＣスポーツ」によると、指揮官は「レオとまた話し合うことで同意した。彼はインテル・マ