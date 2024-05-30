千葉県で大量に繁殖した特定外来生物「キョン」が茨城県でも確認され、農作物被害などの対策として、県が目撃情報の提供者に報奨金を出す制度の新設を決めた。今月23日には東京・江東区でシカのような動物の目撃情報があり、ＳＮＳでは「キョンではないか？」という投稿もみられた。 【写真】「がきデカ」単行本の表紙に描かれた「八丈島のきょんっ！！」ポーズ キョンとは中国などに生息するシカ科の小動物。その名が