バイオリニストの高嶋ちさ子（55）が30日、インスタグラムを更新。一部ネットニュースにおける自身の息子たちの扱いに複雑な思いをつづった。高嶋は29日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」に、父の弘之さん（90）とともに出演。高嶋ファミリーに密着し、弘之さんが米国留学中の高嶋の17歳長男、15歳次男に会うために渡米する模様がオンエアされた。高嶋は今回の投稿で視聴者に感謝しつつ、「『90歳の父と孫』と言う、完璧