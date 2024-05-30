「勉強が嫌いにならないようにしておく」ことが大切です（写真：kou／PIXTA）【質問】今、小学校5年生の子がいます。うちは中学受験をせずにそのまま公立中学に進学する予定です。というのも、子どもは勉強を前向きにやらないため中学受験を諦めたのです。それでも勉強は大切なので、中学に向けてなんとかさせたいと思っていますが、今からどういう準備と注意をすればいいでしょうか。松崎さん（仮名）勉強は「嫌いでない」状態で