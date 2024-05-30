女優キム・ヒオラが海外へと進出する。【写真】『ザ・グローリー』女優、実際に不良グループだった“過去”キム・ヒオラの所属事務所グラム・エンターテインメントは5月30日、「キム・ヒオラは最近、アメリカのマネジメントと出会い、有名エージェントと協業することに決め、世界進出のための拠点を用意した」と明らかにした。Netflixオリジナルシリーズ『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』でブレイクしたキム・ヒオラは、これま