唐揚げ店の倒産前年比9倍に急増》【写真】人気店も一目瞭然『日本唐揚協会』が公開している「唐揚げマップ」5月初旬に報じられた信用調査会社『帝国データバンク』の発表に基づく記事が注目を集めた。急増した唐揚げ店だがブームが去り、倒産が相次いでいるというもの。「本当にひどいなと。クレームも入れました」そう話すのは、『日本唐揚協会』の八木宏一郎専務理事。リリースには《水面下の閉店や廃業などを含めれば、