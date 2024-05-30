お笑いコンビ、千原兄弟の千原せいじ（54）がYouTube番組で話した西アフリカシエラレオネ共和国に関する情報について、同国でさまざまな支援活動を行うNPO法人アラジの代表理事、下里夢美氏が自身のX（旧ツイッター）で誤りを指摘し、公式に謝罪するよう忠告した。せいじは26日、YouTubeチャンネル「ReHacQ−リハックー」に出演。リモート出演した「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）と対談し、