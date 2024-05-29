不倫疑惑に巻き込まれた星野源（『GQ』HPより）とNHK林田アナ（「NHK」HPより）NEWSポストセブン

星野源の不倫疑惑騒動 相手とされたNHK林田理沙アナも完全否定か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 星野源の「不倫疑惑」がSNSで拡散したとNEWSポストセブンが伝えた
  • NHK局員によると、相手とされた林田理沙アナも疑惑を完全否定したそう
  • 上層部はさまざまなリスクを鑑みた上で、コメントは発表しなかったという
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