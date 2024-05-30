パリ・サンジェルマン(PSG)を退団するフランス代表FWキリアン・ムバッペ(25)が、新クラブについて言及した。『CNN』が伝えた。PSGのエースとしてプレーしてきたムバッペ。モナコからのレンタル移籍だった2017年8月から7シーズンプレーし、公式戦308試合で256ゴールを記録。6度のリーグ優勝など数多くのタイトルを手にしてきた。一方で、クラブの悲願でもあるチャンピオンズリーグ(CL)は手にすることができず。そんな中、今シーズン