NHK総合「魔改造の夜」の新シリーズ「電動マッサージ器25mレース」編（午後7時半）が30日、放送される。同番組は2020年6月から不定期に放送されている技術開発エンタメ番組。電動マッサージ器を魔改造、25メートルコース走らせタイムを競う。挑むのはロボコン超強豪校、優勝多数のT橋技術科学大。小型モーターを世界中で製造販売、Mブチモーター。軽自動車など四輪車や二輪車の世界的メーカーSズキが参加するという。「振動」を動