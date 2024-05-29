「阪神２−８日本ハム」（２９日、甲子園球場）日本ハムが快勝。３年目の新庄監督にとっては、甲子園での監督初勝利となった。新庄劇場の幕開けは試合前のメンバー交換。阪神のユニホームで登場し、入団時の背番号６３、「新庄監督」のネーム入りで登場し、ファンの度肝を抜いた。事前に何らかのサプライズを予告していたが、詳細は周囲にも明かしていなかったという。０６年の日本ハム選手時代にも阪神ユニホームで登場し