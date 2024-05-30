ロシアメディアによりますと、去年8月に死亡した民間軍事会社「ワグネル」の創設者プリゴジン氏の像が29日、サンクトペテルブルク郊外の墓地に設置されました。来月1日のプリゴジン氏の誕生日にあわせて記念碑の除幕式が予定されているということです。プリゴジン氏の埋葬直後、この墓地には、当局の厳戒態勢の中、大勢の人が献花に訪れていました。