深夜のソウル郊外に警報が鳴り響き、市民は肝を冷やした。28日午後11時34分、ソウル郊外の13の市・郡のすべての携帯電話に、警報音と共に以下のようなエリアメールが届いた。危急災害メール北朝鮮の対韓国伝単（ビラ）と思われる未詳の物体が感知された。野外での活動を控え、見つけた場合には軍部隊に通報せよ。Air raid Preliminary warning 【京畿道】“Air raid Preliminary warning”（空襲予備警報、警戒警報）という英語の