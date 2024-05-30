議員という立場ですが「納得していないから」判決に従わないということです。関係者によりますと、京都府和束町の宗健司議員（６０）は自身が代表を務める企業が奈良市内に借りていた事務所の家賃３か月分などを滞納していたとして、家主側に民事訴訟を起こされていました。２０２２年６月までに、奈良簡裁は宗議員に滞納額など計２０万円あまりを支払うよう命じて判決は確定しましたが、宗議員はいまだに応じていないという