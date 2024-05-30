【写真・画像】大谷翔平の14号被弾投手、衝撃のブチギレ退場で即クビに！　戦力外宣告の原因となった問題行動の一部始終　1枚目ABEMA TIMES

大谷翔平の14号被弾投手が「即クビ」に？問題行動の一部始終

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャース大谷翔平が現地時間29日のメッツ戦で14号2ランを放った
  • 被弾したロペスはその後、塁審と口論となり退場処分となる一幕も
  • さらに試合終了後、複数のメディアがロペスが戦力外になる見込みと報じた
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