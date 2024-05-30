全道高校将棋選手権大会への出場をめざしていた札幌光星高校囲碁将棋部が、申請ミスで出場できなくなったことがわかった。学校や生徒の保護者らが救済措置を主催者に求めたが、出場は認められなかった。【解説動画】教員の「定額働かせ放題」は変わるのか改革案の中身大会は30、31の両日、北海道函館市で開かれる。8月に岐阜県で開催される全国大会への道代表が決まる。札幌光星高校によると、個人戦と団体戦に出場を予定