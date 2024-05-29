カップルはときに、「好きだけど別れる」決断をしなければならないことがあります。特に大人になればなるほど、好きという気持ちだけで付きあえないことがありますよね。そこで今回は、カップルたちの好きだけど別れる理由をご紹介します。別れを乗り越えるための参考にしてみてください。環境の変化別れと出会いの季節である4月に別れるカップルが多いのは、この理由からでしょう。相手が新社会人になるタイミングで遠距離が決ま