この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは8bit エイトビット(@8bit54299837)さんが投稿して話題となったものです。それが売られていたのは中古品を販売するお店「ハードオフ」。8bitさんが見つけたのは、RPGゲームを中心とした攻略方法を記載した手書きノート。いったい誰がどのくらいの歳月をかけて作成したのか…想像力がかき立てられるそのノートに、Xではさまざまな声が