東大女子が入れない東大サークル「なぜ東京大学には女性学生が少ないのか」というポスターが、東京大学の内外で話題になっている。【前編】「「東大女子」が絶句…入学直後に「男女の格差」を痛感させられた「衝撃のスピーチ」の中身」の記事で詳しく見たように、ポスターは、東大の女性が様々な「ネガティブな言葉」を投げかけられることで意欲を奪われたり、可能性を狭められたりしていることを示唆しているようだ。では、実際に