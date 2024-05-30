◆米大リーグパドレス―マーリンズ（２９日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）野茂英雄投手に並ぶ日米通算２０１勝を目指したパドレスのダルビッシュ有投手が２９日（日本時間２５日）、本拠のマーリンズ戦に先発も５安打３失点（自責点２）で今季最短タイ３イニングで降板した。相手は今季１９勝３７敗とリーグワーストのマーリンズだったが、２回２死二塁から９番フォーテスに右越えの二塁打、チザムには二