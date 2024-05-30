30日午前9時40分ごろ、長野県岡谷市の市立岡谷南部中学校から「理科の授業中に生徒がせき込んだ」と119番通報があった。県警岡谷署によると、体調不良を訴えた男女の生徒4人が病院に搬送されたが、意識はあり、命に別条はないという。市教育委員会によると、当時、2年生の理科の授業で硫化水素を発生させる実験をしていたという。（菅沼遼）