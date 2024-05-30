【AFP＝時事】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong Un）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン、Kim Yo Jong）朝鮮労働党副部長は29日、韓国へ向けてごみや汚物が入った風船を大量に飛ばしたことを認めた。与正氏は非難する韓国政府を「自由民主主義の亡者」と呼んで嘲笑し、今後も風船を飛ばし続ける可能性を示唆した。韓国メディアは、北朝鮮が28日から29日にかけて飛ばした白い風船が割れ、ごみや汚物とみら