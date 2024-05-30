2007年の裁判中に逃走し、16年以上身を潜めていたレイプ犯が28日に米カリフォルニア州で逮捕された。Los Angeles Timesなどが報じている。トゥエン・リー被告（55）は2005年、マサチューセッツ州で同僚だった女性宅に押し入り、彼女をレイプして重傷を負わせた。犯人はマスクをかぶっていたが、ひどい口臭だったことから女性は犯人の正体に気づき、間もなくリー被告は逮捕された。当時地元メディアは「Bad Breath Rapist（口臭レイ