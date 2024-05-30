2024年5月に発表された新型フリード。6月に発売予定となっている（写真：本田技研工業）ファミリーカーとして人気のミニバンの中でも、ホンダ「フリード」とトヨタ「シエンタ」は、全長を4m少々に抑えたコンパクトなボディによる運転のしやすさを特徴としたモデルだ。一方、こうしたコンパクトミニバンが人気を得た背景には、クルマの値上げもある。2005年ごろまで、ホンダ「ステップワゴン」やトヨタ「ノア／ヴォクシー」などのミ