警察がアパートの一室に捜査に来ることをその部屋の住民に伝え、逃げる手助けをしたとして、警視庁は、アパートを所有する会社役員の女（77）=埼玉県蕨市=を犯人隠避の疑いで逮捕し、30日に発表した。認否は明らかにしていない。薬物銃器対策課によると、女は2月17日午後6時ごろ、警視庁から「薬物事件の関連」として、自身が所有するさいたま市浦和区内のアパート一室の合鍵を貸して欲しいと電話で依頼を受けた。その際、電話