【AFP＝時事】オランダ・アムステルダムのスキポール空港（Schiphol Airport）で29日、エプロン（駐機場）で離陸準備中の旅客機のエンジンに1人が巻き込まれ、死亡した。当局が明らかにした。事故があったのはKLMオランダ航空（KLM）傘下のKLMシティーホッパー（KLM Cityhopper）のデンマーク・ビルン（Billund）行きの便で、短距離用のエンブラエル（Embraer）機。KLMシティーホッパーは、オランダと英ロンドンなどの近隣諸国の