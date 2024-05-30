岸壁から軽トラックごと男性を海に落として殺害しようとしたのち、除雪機で男性を下敷きにして殺害した大橋一輝被告（37）の裁判員裁判判決公判が5月22日、青森地裁で開かれ、蔵本匡成裁判長は求刑通りの懲役30年を言い渡した（求刑無期懲役）。男は男性を殺害したのちも、仕事相手から金を騙し取り、放火を繰り返していた。【写真】大橋被告が住んでいたアパート。殺人のみならず放火、詐欺罪など犯した残酷な手口の全容とは