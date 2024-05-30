【ソウル聯合ニュース】通信アプリＬＩＮＥ（ライン）の個人情報流出を受け、日本の総務省が運営元のＬＩＮＥヤフーに韓国ＩＴ大手ネイバーとの資本関係見直しを求めた問題が長期化の様相を見せる中、韓国でＬＩＮＥの新規ダウンロード数が同業他社カカオの通信アプリ「カカオトーク」を上回ったことが３０日までに分かった。カカオトークは韓国で国民的メッセンジャーと位置付けられるほど高い人気を誇る。モバイル関連のビッグ