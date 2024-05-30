ソウル首都圏・京畿道で発見された、北朝鮮からの風船。直径が70センチメートルほどある（写真・大韓民国合同参謀本部フェイスブックから）2024年5月28日、北朝鮮が韓国に向けて汚物やゴミなどを入れた袋を風（以下、ゴミ風船）船につけて大量に送った。それらが翌29日、韓国全国に落ちている。ゴミ風船とその残骸が見つかった地域では、ちょっとした混乱が生じている。大きさ3〜4メートルほどの白い風船の中には、糞尿をはじめ紙