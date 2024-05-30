阪神・岡田監督が“新庄パフォーマンス”を悠然といなした。前日29日のメンバー交換の際に、球団OBである日本ハム新庄監督が、阪神のユニホームを着て登場する仰天パフォーマンスをした。そのことを報道陣から「色々考えてきますね」と聞かれると「フッ」と笑った後に、「次やったら退場やろ？」と明るいトーンで続けた。特に感想も感情も見せず、スルーをした形だった。新庄監督は前日の試合後、「柔道で言う有効技あり。あと