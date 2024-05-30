「阪神２−８日本ハム」（２９日、甲子園球場）日本ハムの新庄剛志監督が試合後に自身のインスタグラムに新規投稿。「岡田監督審判の皆さん記念撮影有難うございました」と感謝の思いをつづった。試合前のメンバー表交換で阪神のユニホームを着用し、ファンの度肝を抜いた新庄監督。岡田監督は白い歯をこぼしながら記念撮影に応じ、審判団と一緒に収まった。新庄監督は「罰金覚悟で」と本来なら敵将や審判団に拒否され