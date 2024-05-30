タレントの中川翔子が３０日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＴＢＳ系「ひるおび」に出演するため局入りした際に警備員に止められ、さまざまな確認をされたことを明かした。中川は同番組の木曜レギュラーだが、「毎週通ってるのに、、警備員の方に止められて名前は？てすごい確認された、、」と投稿。さらに局入りする際はすっぴんだったようで「わたしのすっぴんって一体、、ひん！」などと嘆いた。すっぴん時と、メイクし