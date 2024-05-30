日清食品のカップヌードルは美味い。特に深夜となれば背徳的な美味だ。これでちょっとした野菜がトッピングできれば最高だ。そんなささやかな夢を叶える手段として、『カップヌードル 土だけ』（想定価格：税込980円前後）が登場した。カップヌードル型の植木鉢と、腐葉土『謎土』の組み合わせで、都会のマンション住まいでも家庭菜園が楽しめるのだ。日清食品のカップヌードルは美味い。特に深夜となれば背徳的な美味だ。これでち