月面旅行に行って、「月と地球の間で携帯で通信できる」。そんな夢が現実になるかもしれない計画が発表されました。通信大手のKDDIは、▼2028年に地球と月の間で通信を、▼2030年に月面上に基地局を設置し、5Gのモバイル通信の実現を目指すと発表しました。また、大企業やスタートアップとタッグを組み、月面に基地局を設置する際などに得られた知見や技術を活用して、食料問題やエネルギー問題など地球上の課題解決を目指します。