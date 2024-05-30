王将フードサービスは３０日、中華料理店「餃子（ギョーザ）の王将」で提供する１３商品について、６月２１日から価格を税抜きで２０〜１１０円引き上げると発表した。原材料価格や人件費の高騰によるためで、昨年１０月以来の値上げとなる。餃子は、東日本の店舗では税抜き２９０円から３１０円に、西日本では２７０円から２９０円となる。