ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長は２９日、韓国に向けて汚物などをぶら下げた風船を大量に飛ばしたことについて、「わが人民の表現の自由であり、韓国国民の知る権利を保障するもの」としたうえで、今後も韓国の脱北者団体らが北朝鮮に向けて飛ばす金正恩体制を批判するビラに対しては「何十倍もの対応を取る」と表明した。朝鮮中