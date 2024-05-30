飲料メーカーのダイドードリンコは、ミント味の清涼タブレット菓子「FRISK」のライセンスを世界で初めて使用したという炭酸飲料「FRISK SPARKLING（フリスク スパークリング）」を、2024年5月27日から販売している。「スースーするのかな？」「FRISK SPARKLING」は、突き抜けるようなクール感の刺激が続き、ミント感とスッキリした甘さが特徴の炭酸飲料と、同社は説明している。「FRISK」をイメージした味わいで、気分を一新できる