大麻を吸う男性＝４月２０日、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）時事通信社

「大麻常用」が「毎日飲酒」を上回る、約30年で20倍に急増 アメリカ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • アメリカの大学による大麻についての調査結果が23日に公表された
  • 米国で大麻を常用する人が、ほぼ毎日飲酒する人を上回ったという
  • 「毎日またはほぼ毎日」大麻を使用している人は30年で約20倍に急増した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 松本飲み会参加女優 書籍で暴露
  2. 2. やす子とトラブル? 陸自後輩告発
  3. 3. 粗品 週刊誌関係者を二重尾行
  4. 4. ガレソ氏 文春が「正体」を取材
  5. 5. YOSHIKI会見 不審者が乱入し絶叫
  6. 6. 動画で晒された外国人 訴訟示唆
  7. 7. スーパーの商品9万点着服か 逮捕
  8. 8. 子宮摘出 59歳女優が後遺症告白
  9. 9. 星野源巡る騒動 NHKアナも否定か
  10. 10. 鈴木涼美さん結婚 相手はホスト
  1. 11. 卒園式で子を奪い取る? 両親起訴
  2. 12. 「汚物風船」韓国で大量に飛来
  3. 13. 日テレドラマに原作者が「苦言」
  4. 14. 永野芽郁 まさかの愛車明かす
  5. 15. ぽかぽか 神田愛花が衝撃トーク
  6. 16. 2億は50億の何%? 就活生すら誤答
  7. 17. 「二郎」火災 同業者から指摘も
  8. 18. 宮迫5年ぶり地上波へ 厳しい声も
  9. 19. 明治おいしい牛乳が誤爆? X反響
  10. 20. キムタクに毒? 粗品無双の実態
  1. 1. 動画で晒された外国人 訴訟示唆
  2. 2. スーパーの商品9万点着服か 逮捕
  3. 3. 卒園式で子を奪い取る? 両親起訴
  4. 4. 「二郎」火災 同業者から指摘も
  5. 5. 2億は50億の何%? 就活生すら誤答
  6. 6. 「つばさの党」代表に違法寄付か
  7. 7. TAXI運転手撃たれる 犯人逃走中
  8. 8. 中部空港で拳銃所持か 男を逮捕
  9. 9. 池袋暴走 初面会は「集大成」
  10. 10. 都知事選 女性対決はグダグダに?
  1. 11. 大阪西成 野宿者立ち退きが確定
  2. 12. 胸ぐら掴み暴行か 暴力団員逮捕
  3. 13. 矢が走行中トラックのドアを貫通
  4. 14. 3人死傷 7歳偽り採用された75歳
  5. 15. Ｋアリーナ周辺の混雑緩和へ　横浜市、…
  6. 16. チェーン店「朝食戦争」勃発か
  7. 17. パトカーと4tトラック衝突 栃木
  8. 18. ヒラメ刺身に寄生虫 11人食中毒
  9. 19. 横浜の住宅で出火 計8棟が焼ける
  10. 20. 夜に20回連絡 部下が逆パワハラ
  1. 1. ひろゆき氏「頂き女子」を大絶賛
  2. 2. 「子どもの顔画像のみ」投稿謝罪
  3. 3. iPhoneにマイナ機能 Appleと合意
  4. 4. UFO解明議連 幹事長には進次郎氏
  5. 5. 佳子さまの海外訪問 批判再燃も?
  6. 6. 公明が一転“賛成”へ…背景に都知事選…
  7. 7. 双子ママのインフルエンサー、「自然な…
  8. 8. アイフォーンにマイナ機能搭載へ
  9. 9. 都知事選・小池知事どう動く？　都議会…
  10. 10. 政府、パプア地滑りで緊急援助
  1. 11. 蓮舫氏と連絡とれず 田崎氏苦言
  2. 12. 再生材混入、全国調査へ＝道路工事で国…
  3. 13. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  4. 14. 老後苦労は自業自得か 主婦怒り
  5. 15. 定額減税 給与に反映なしで罰則?
  6. 16. バス、鉄道事業者の参入容認＝ライドシ…
  7. 17. 6月給与に反映しないと…林長官「労働…
  8. 18. イメージカラーの緑ではなく…　小池氏…
  9. 19. 「つばさの党」逮捕されても立候補！　…
  10. 20. ライドシェア、全面解禁不透明＝河野氏…
  1. 1. 覚醒剤密輸の女 死刑確定も減刑
  2. 2. 世界各地の生理用ナプキンに驚き
  3. 3. 韓国下水 4年連続でヒロポン検出
  4. 4. 与正氏 汚物風船は誠意の贈り物
  5. 5. レース車暴走 娘かばい母親死亡
  6. 6. 大麻常用が毎日飲酒を上回る 米
  7. 7. 約200億円の賄賂で死刑判決 中国
  8. 8. 死刑判決の邦人 禁錮30年に減刑
  9. 9. カンボジアに「習近平大通り」
  10. 10. ハマグリ72個採り1千万円罰金 米
  1. 11. 韓国でLINE利用増加 日本に反発?
  2. 12. 印首都で49.9度 観測史上最高
  3. 13. プーチン氏「核紛争」欧米に警告
  4. 14. 汚物など下げた風船 北が散布か
  5. 15. 与正氏「嫌な気持ちなってみろ」
  6. 16. 北 汚物風船は「誠意の贈り物」
  7. 17. 韓国で旭日旗の車が走行 議論に
  8. 18. LINEヤフー問題 韓国側が激怒か
  9. 19. イスラーム聖戦 人質の映像公開
  10. 20. TV局と中国協力 違法サイト駆逐
  1. 1. 九州全体「半導体バブル」に沸く
  2. 2. 食洗機 手洗いはしなくていい?
  3. 3. 申請すればもらえる? 補助金解説
  4. 4. JRなど8社「QR乗車券」に移行へ
  5. 5. 「赤プリ跡地の施設」失敗の理由
  6. 6. 「誤解を与える画像」パナ謝罪
  7. 7. 中学受験「課金沼」に 母親悲鳴
  8. 8. ミスド「ザクもっちドッグ」発表
  9. 9. mixiの社長 インドに注目する訳
  10. 10. 30歳主婦 第1子出産後に貯金ゼロ
  1. 11. パワーウインドーの破壊力に衝撃
  2. 12. 「農政の憲法」25年ぶりに改正
  3. 13. キリン 午後の紅茶など値上げへ
  4. 14. 足立区「治安悪い」払拭の戦略は
  5. 15. 弁護士も怯む強烈カスハラの実情
  6. 16. 1個3分 過酷なAmazon配達に悲鳴
  7. 17. 値上げに「逆張り」サイゼの実力
  8. 18. ラーメン屋は「うまい」「安い」「はや…
  9. 19. 蚊取り、小バエ、ゴキブリ用も進化　電…
  10. 20. なぜ｢犯罪レベルのカスハラ｣が放置さ…
  1. 1. AI訓練中にバグ 原因は「満月」
  2. 2. サーモスの水筒が最大49%オフに
  3. 3. Amazonでストウブが最大47%OFF
  4. 4. Google 便利なショートカット8選
  5. 5. 視度調整機能を備えるARグラス
  6. 6. YouTube 動画即終了する不具合?
  7. 7. 完全削除したファイルを復元できる！フ…
  8. 8. LUMIX新カメラの機能紹介にストックフ…
  9. 9. FeliCa対応スマホ「Nothing Phone (2a)…
  10. 10. 人気声優・梶裕貴の声で自由に喋らせる…
  1. 11. Anker新型イヤホンは「ズルい」
  2. 12. 夫婦、カップルでも“同意のない性行為…
  3. 13. スマホの位置を空から探知して遭難者を…
  4. 14. ハッピーターントレイン 運行中
  5. 15. Amazonプライム会員のお得な特典
  6. 16. テスラの実用的な水筒 売切れに
  7. 17. 脱水症状のホエザルが木から落ちて大量…
  8. 18. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー…
  9. 19. Googleの検索アルゴリズムに関する内部…
  10. 20. 街にも映える近未来ワイルドな個性派電…
  1. 1. 大谷翔平が頭下げる 敵地は驚き
  2. 2. 大谷 10試合・46打席ぶり14号HR
  3. 3. チアのリレー「ガチ勝負」で騒然
  4. 4. 大谷翔平の「散財」報道に違和感
  5. 5. 巨人ユニ 背中に名前がない理由
  6. 6. 韓国柔道 規定知らずメダル逃す
  7. 7. 日ハム新庄監督 阪神ユニで登場
  8. 8. F1モナコGP「限界論」重鎮が提唱
  9. 9. 久保が着用 1000円のTシャツ話題
  10. 10. 48歳内田有紀の始球式にX仰天
  1. 11. 今永昇太の何気ない所作に脚光
  2. 12. 新庄監督 阪神ユニは罰金覚悟
  3. 13. 佐藤龍 捕球後カメラマン席落下
  4. 14. 久保が交代「ケガはしてない」
  5. 15. ダービー優勝馬の姿にファン感動
  6. 16. 西武より危ない? 低迷危惧の球団
  7. 17. 大谷翔平 10試合ぶり14号本塁打
  8. 18. 首位浮上 カープの強さの要因は
  9. 19. F1大激突を誘引 解雇要求沸騰か
  10. 20. ソシエダ 東京Vに2−0で勝利
  1. 1. 松本飲み会参加女優 書籍で暴露
  2. 2. やす子とトラブル? 陸自後輩告発
  3. 3. 粗品 週刊誌関係者を二重尾行
  4. 4. ガレソ氏 文春が「正体」を取材
  5. 5. YOSHIKI会見 不審者が乱入し絶叫
  6. 6. 子宮摘出 59歳女優が後遺症告白
  7. 7. 星野源巡る騒動 NHKアナも否定か
  8. 8. 鈴木涼美さん結婚 相手はホスト
  9. 9. 日テレドラマに原作者が「苦言」
  10. 10. 「汚物風船」韓国で大量に飛来
  1. 11. 永野芽郁 まさかの愛車明かす
  2. 12. ぽかぽか 神田愛花が衝撃トーク
  3. 13. 宮迫5年ぶり地上波へ 厳しい声も
  4. 14. キムタクに毒? 粗品無双の実態
  5. 15. 中島健人の真顔対応に「酷すぎ」
  6. 16. ヒカルネタで金稼ぎ 本人が苦言
  7. 17. 産後に大量出血 ゆきだるま告白
  8. 18. 華原の元カレネタに「うんざり」
  9. 19. LUNA SEA 14年ぶり東京Dライブへ
  10. 20. 元男性のYouTuber 結婚話が破談
  1. 1. 反抗期の娘に暴言吐かれ、母反撃
  2. 2. 「この子はないな」男性が 【苦手】と…
  3. 3. 無口&無愛想な夫 妻に伝えた一言
  4. 4. 巫女養成スクールの怪しい内情
  5. 5. いちご鼻は治りにくい? 医師解説
  6. 6. 中1娘のSNSが嘘だらけ 嫌な予感
  7. 7. やっばいの見つけた&#12540;&#12540;&#…
  8. 8. 5年も不倫…夫と相手へ「復讐」
  9. 9. プロはもうやめました！やってたらまず…
  10. 10. 娘の部屋から異臭…ドア開け悲鳴
  1. 11. 不倫夫がまさかのお願い 妻仰天
  2. 12. 【MBTI診断別】彼氏候補には困らない？…
  3. 13. 買い逃したら後悔 GU値下げ商品
  4. 14. 嫌味な姑 態度が一変した出来事
  5. 15. コーデ格上げも 楽ちんサンダル
  6. 16. 家事育児しない夫 改心した理由
  7. 17. 無印 新作スキンケア3種類が登場
  8. 18. アラフォーがリピする臭い対策
  9. 19. 垢抜けから遠ざかる眉メイク4選
  10. 20. 隠れセレブの偽装 どんな内容?
x