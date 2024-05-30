「事務所の窓が何者かにノックされる。確認すると誰もいない…弊社の七不思議がついに解明された瞬間」。ある会社の事務所に発生した不思議なできごとの正体が、X（旧Twitter）に投稿されて話題に。“謎”について聞きました。【動画】コツコツの犯人、これはかなり激しい音かも！？窓を何度も叩く音が聞こえたのに…石川県白山市の工作機械メーカー、中村留（なかむらとめ）精密工業の代表、まるさん（@shoogoo0）こと中村匠吾