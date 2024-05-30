首都高速で車5台が絡む事故があり、女性2人がけがをしているということです。【映像】首都高で車5台絡む玉突き事故午後4時すぎ、首都高速都心環状線で「乗用車4台とトラック1台が絡む玉突き事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、この事故でそれぞれ別の乗用車に乗っていた女性2人が軽いけがをしています。現場は片側3車線で現在も事故車両が残されていて、一部で車線規制が行われています。警視庁が事故の