7月請求分の電気・ガス料金は大手全社で値上がりする。電力大手10社は7月請求分の電気料金を発表した。国が負担軽減策として支給している補助金が終了することに伴い、規制料金は使用量が標準的な家庭で、東京電力で8930円、沖縄電力で9663円となるなど、10社全社で346円から616円値上がりする。電気料金が大きく左右される石炭やLNG＝液化天然ガスなどの燃料の輸入価格が、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった時期と同程度にま