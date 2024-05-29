児童相談所に一時保護されていた子どもを、幼稚園の卒園式後に奪い取ったとして、神戸地検が両親を未成年者略取などの罪で起訴していたことが、捜査関係者などへの取材でわかった。29日に神戸地裁であった初公判で、2人はいずれも起訴内容を認めた。公判は、被告や子どもの個人情報を非公開にして進められた。会社員の父親=休職中=と無職の母親は夫妻。捜査関係者によると、父親は読売新聞社員という。検察側が読み上げ