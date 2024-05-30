今夏に予定される公的年金の財政検証結果。今年もまた不毛な年金バッシングが飛び交うのだろうか（写真：poosan／PIXTA）先日、あるメディアの記者から問い合わせがありました。保険料の上限が固定され、マクロ経済スライドの仕組みを取っていることから制度は維持されるかと思いますが、給付水準はどうなっていくのか、将来世代が受け取れる年金額はどうなるのか･･･ご意見を伺いたく存じます。まずはお電話にてお話を伺うことはで