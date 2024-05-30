海外産牛肉と国産牛肉の価格逆転現象がSNS上で大きな注目を集めている。【調査結果を見る】みんながよく買うお肉の種類、1位は？きっかけになったのは沖縄・宮古島のハンバーガー店ダグズ・グループの創業者、Dougさん（@doughimself）の「とうとうこの日が来ました・・・円安により海外産牛肉の仕入れ価格が国産和牛肉の仕入れ価格を超えました。」という投稿。現在、円安や物価高の影響で、米国産のものを中心に海外産牛肉の価