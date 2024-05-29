結婚すると気になるのが「嫁VS姑問題」です。何かと話題になりがちですが、実はその陰で、厄介な義父と遭遇するケースも存在します。今回は、筆者の知人A子から聞いた、男女差別がひどい義父のエピソードをご紹介します。 男女差別が酷い義父……妊娠中にも「女なんだからお茶を出せ！」 義父の姿を見て育った夫にも男女差別思考があったので、義父と同様、私にきつく当たることがありました。その後、夫と