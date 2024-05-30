30日午前8時45分ごろ、陸上自衛隊北富士演習場（山梨県）の関係者から「手りゅう弾の訓練中に爆発があり、男性1人が顔面と喉のあたりを負傷した」と119番があった。地元消防によると、男性1人を搬送したが、意識はなかったという。陸自が状況確認を進めている。【三上健太郎、松浦吉剛】