北朝鮮の金正恩総書記の妹、与正氏は北朝鮮が韓国に向けて飛ばした汚物などをつけた飛来物について、「誠意の贈り物」で「拾い続けるべき」などと強調しました。与正氏は29日夜、国営メディアを通じて談話を発表し、北朝鮮が韓国に向けて飛ばしたゴミや汚物などをくくりつけた飛来物について、「いつもやられていたことを少しやってみたのに、なぜ火の夕立に打たれたかのように騒ぎ立てるのか分からない」と指摘しました。その上で