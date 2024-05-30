イオンは30日、同社公式サイトを通じ、「イオン株式会社」を装う不審の広告へ注意をうながした。【写真】ニセ広告に怒る前澤友作氏同社は「『イオン株式会社』を装い薬剤師の採用などの広告が、SNSなどに掲載されていることが発覚しました」とし、「弊社とは無関係な第三者が他社の広告に掲載し、それが転載されたものであり、この広告は弊社が掲載したものではございません」と伝えた。あわせて、添付のURLをクリックするこ