◆米大リーグブルワーズカブス（２９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス今永昇太投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ブルワーズ戦に６勝目を狙って先発したが、３回までメジャー自己ワーストの７失点を喫した。初回は先頭のオルティスに右翼手・鈴木の頭を越える二塁打を許していきなり得点圏に走者を背負った左腕。コントレラスを三ゴロに打ち取ったが、１死二