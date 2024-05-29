不法麻薬類のヒロポン（メタンフェタミン）が４年連続で全国のすべての主要下水処理場で検出された。食品医薬品安全処は２９日、こうした内容を含む「２０２３年度下水疫学基盤不法麻薬類使用形態」を発表した。釜山大環境工学科のオ・ジョンウン教授が主管する下水疫学研究チーム（慶尚国立大、尚志大研究陣参加）が全国１７市・道の代表的な下水処理場を対象に調査した結果だ。研究チームは四半期ごとに下水を採取し、主要不法麻